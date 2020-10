Das Telefon klingelt eine ganze Weile, bis am anderen Ende die ruhige, bedachte Stimme eines jungen Mannes zu hören ist. Er liegt auf der anderen Seite im Krankenhausbett, hat gerade das Telefon mit der Stimme bedient. Denn unterhalb der Schultern kann er sich so gut wie nicht bewegen. Ein Interviewtermin im Unfallkrankenhaus Berlin (ukb) ist aufgrund wieder steigender Corona-Zahlen aktuell nicht möglich.

Mit dem Kopf schlägt er gegen die Teichwand

Drei Monate zuvor: Pascal Trampe, so heißt der junge Mann, ist auf einer Geburtstagsfeier in Briesen. Der Abend ist noch jung, Alkohol kaum geflossen. An einem Teich verliert er das Gleichgewicht, stürzt hinein, schlägt mit dem Kopf gegen die Teichwand . „Dann ging es recht schnell zu Ende. Ich hatte keine Schmerzen“, erzählt er. Sein Kopf ist unter Wasser. Ohne seine Freunde, die ihn herausziehen, würde er ertrinken. Sie fragen ihn, ob er etwas spürt. Daran, dass er „Nein“ sagt, kann er sich später nicht mehr erinnern. Auch nicht an die Sanitäter, den Hubschrauber, der ihn nach Berlin bringt, an ein Gespräch mit einem Arzt dort. Nach einer Woche im künstlichen Koma denkt er, es sei der nächste Morgen nach dem Unfall.

Sein vierter und fünfter Halswirbel sind gebrochen, das Rückenmark gequetscht. Auf der Intensivstation, erzählt er, kommt er schon nach zweieinhalb Wochen vom Beatmungsgerät weg. „Da haben die Ärzte sehr doll gestaunt“, sagt er. Der Atemmuskel sei weiter unten, sodass Patienten mit einer solchen Lähmung normalerweise länger auf das Gerät angewiesen sind. Er glaubt, dass das an seinem Fitnessstand damals liegt. „Wenn man hört, ich habe mir das Genick gebrochen, dann habe ich Glück, überhaupt noch da zu sein.“

Fußball gehörte 14 Jahre lang zu seinem Leben

Sport gehörte bislang zu seinem Leben. „Es tut schon sehr weh, nicht mehr Fußball spielen zu können“, sagt er und erzählt, dass an seinem Bett ein Mannschaftsbild hängt. „Es wäre natürlich schön, auf dem Platz zu stehen. Aber ich kann’s nicht mehr ändern.“ 14 Jahre lang hat er gekickt, zuletzt bei Blau-Weiß Markendorf, davor beim 1. FC Frankfurt. Nach der Sichtung für die 7. Klasse kam er auf die Sportschule in Frankfurt. Vor ein paar Monaten überreichte ihm Schulleiter Jens Herrmann das Abiturzeugnis.

Er war in seinem Schwimmkurs und im Leistungskurs Theorie Sport. Durch einen ehemaligen Mitschüler, der gerade ein FSJ an der Schule macht, hat der Schulleiter von dem Unfall erfahren. „Das hat mich schon außerordentlich betroffen gemacht“, sagt er und ist tief beeindruckt davon, dass Pascal Trampe sich über jeden noch so kleinen Fortschritt freut.

Seine Arme kann er mit Hilfe langsam wieder beugen

„Ich bin von den Schultern abwärts gelähmt, da ist nicht viel möglich“, sagt Pascal Trampe trocken. Sitzen darf der junge Mann nur eine halbe Stunde am Tag. Mittlerweile allerdings kann er beide Arme beugen. „Das ist kein Heben, sondern eher ein Rumwackeln“, sagt er lachend. „Und das frisst noch ganz viel Kraft.“ In der Physiotherapie wird „alles durchgebeugt“, um seinen Kreislauf in Schwung zu bringen. Seine Schultern kann er allein kreisen, beim Beugen der Arme und Bewegen der Hände braucht er Hilfe. An den Armen kann er fast alles zumindest wieder ansteuern.

„Das sind die Erfolge, wo ich drauf aufbaue“, sagt er. Die Ärzte seien von Anfang an recht ehrlich mit ihm gewesen, dass er keine riesigen Heilungschancen habe. Über die Ehrlichkeit ist er froh. „Sie haben mir keine falschen Hoffnungen gemacht, deshalb mache ich mir auch keine.“

„Ich habe meinen Humor nicht verloren“

Mit seinen 19 Jahren fühlt sich Pascal Trampe wie das Küken auf der Rückenmarksstation des ukb. Die Schwestern würden immer wieder staunen, wie positiv er mit der Situation umgeht. „Ich habe tatsächlich meinen Humor nicht verloren“, sagt er und das wird in der dreiviertel Stunde Gespräch auch klar. „Ich mache teilweise Späße über die Situation.“ So richtig traurig sein, kann er irgendwie nicht, beschreibt er. Das sei seine Art, sein Ehrgeiz und die Hoffnung, ein recht normales Leben zu führen.

„Was am meisten weh tut, ist, dass ich meinem Opa nicht helfen kann“, erzählt er nach einer Weile. „Ich habe Anfang März meine Oma verloren und er ist mit dem Grundstück jetzt alleine.“ In ruhigen Momenten, wenn er seine Bilder anschaut, unter anderem von seinen Großeltern, werde er natürlich traurig und denke über vergangene Tage nach.

Fernseher und Telefon steuert er mit der Stimme

So viele ruhige Momente hat er aber gar nicht. Bisher haben ihn fast täglich Freunde besucht. „Die jetzt ja alle arbeiten oder studieren. Dass sie trotzdem immer wieder Zeit finden, ist echt krass“, sagt der 19-Jährige. Ansonsten vergehen die Tage sehr schnell, weil er jeden Tag bis zum frühen Nachmittag Therapie hat. Danach guckt er gerne Fernsehen, würde aber lieber Zeit am Handy verbringen. Den Fernseher kann er, genauso wie das Telefon im Krankenhaus, mit der Stimme bedienen.

Dieses Umfeldkontrollgerät „ist mein erster Schritt zur Selbstständigkeit. Und am Wochenende bringt mein Vater mein Handy mit“, sagt er. Damit er Nachrichten ansehen kann, muss sein Vater das Smartphone aber bedienen. „Ich gebe Befehle und er führt aus. Ja, das macht schon Spaß“, sagt er lachend und erzählt, dass er Einzelkind ist. Seine Eltern seien schon deshalb durchgehend besorgt. „Sie machen alles, damit es mir gut geht. Ich bin dankbar, dass sie für mich da sind.“

Teilnahme an Medikamentenstudie

Die Unterstützung seines Vaters brauchte Pascal Trampe auch, als er sich durch ein 26-seitiges Heft zu einer Medikamentenstudie lesen musste, an der er nun teilnimmt. Er erklärt, dass sich an den geschädigten Nervenbahnen eine Art Schorf bildet, weshalb diese nach so einer Verletzung nicht wieder zusammenkommen. „Das Medikament löst diesen Schorf auf“, sagt er, die Nervenbahnen kämen wieder weiter zusammen. Mit seinen Eltern hat er sich beraten, allen drei war relativ schnell klar, dass er an dieser Studie teilnehmen wird. Ob er das Medikament bekommt oder ein Placebo, wird er jedoch nicht erfahren.

Zwei Lungenentzündungen und eine Bronchitis hat Pascal Trampe seit seinem Unfall überstanden, vom Liegen ist sein Herzschlag sehr langsam, sein Blutdruck ist niedrig. Aber auch, als er davon erzählt, kommt ihm der Humor nicht abhanden. Und so lacht er, als er sagt: „Ich glaube, ich habe noch nie so viele Medikamente bekommen wie in den letzten drei Monaten.“

Eltern suchen eine barrierefreie Wohnung

Im Krankenhaus muss er noch bis Ende Oktober/Anfang November bleiben. Dann steht eine Reha in Beelitz an. Seine Eltern suchen seit dem Unfall nach einer barrierefreien Wohnung in Frankfurt. „Sie sind durch die Situation jetzt gezwungen, umzuziehen.“ Eigentlich war der Plan ihres Sohnes: bei den Johannitern in Frankfurt ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren, dann bei der Deutschen Bahn ein BWL- oder Ingenieursstudium machen.

Seine ehemaligen Lehrer macht die Geschichte ebenfalls betroffen, weshalb sie noch vor den Herbstferien 840 Euro für ihn gesammelt haben. „Er braucht ganz viel, das Geld kostet, das die gesetzliche Krankenkasse aber nicht bezahlt“, erklärt Jens Herrmann. Auch seine Schüler suchen aktiv nach einer Möglichkeit, Pascal Trampe zu helfen. Zweimal haben Schulleiter und Abiturient bislang telefoniert. „Was mich so beeindruckt, sind sein Lebensmut und seine Motivation“, sagt Herrmann. „An der Sportschule hat er gelernt, zu kämpfen, hat er mir erzählt.“ Diesen Charakterzug wird er wohl beibehalten. Denn schon jetzt überlegt der 19-Jährige, ob seine Geschichte nicht Stoff für ein Buch hergeben würde.