Die Sicherungsmaßnahmen für das Fledermausquartier in der alten Ostquell-Brauerei in Frankfurt (Oder) sind abgeschlossen. Rund 1,6 Millionen Euro flossen in das Naturschutzgebiet. Eine Idee war ursprünglich auch, ein Café zu errichten und die Fledermäuse per Webcam zu beobachten.