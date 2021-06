Für rund acht Millionen Euro hat die POCO Einrichtungsmärkte GmbH den zuvor von Hoffmann Möbel betrieben Einrichtungsmarkt in der Perleberger Straße 3 nahe des SMC in Frankfurt (Oder) umgebaut und modernisiert. Die Neueröffnung musste pandemiebedingt mehrfach verschoben werden, in den vergangenen Wochen war dann immerhin bereits ein eingeschränkter Verkauf möglich. „Jetzt kann es richtig losgehen – ganz ohne Anmeldung und Test, wohl aber mit Maske“, sagt der zuständige Vertriebsgeschäftsführer Thomas Kurz vor der offiziellen Eröffnung an diesem Sonnabend, 5. Juni.

Möbel und mehr auf 6.000 Quadratmeter Verkaufsfläche

Rund 70 Mitarbeiter arbeiten in dem Möbelmarkt. Einige Beschäftigte wurden auch von Hoffmann-Möbel mit übernommen. Poco bietet auf einer Verkaufsfläche von rund 6.000 Quadratmetern rund 15.000 Artikel an, darunter Möbel, Küchen, Teppiche, Haushaltswaren, Tapeten, Elektro- und Geschenkartikel. Zum Markt gehört auch ein 5.000-Quadratmeter großes Mitnahmelager. „Wir sind sehr zuversichtlich, damit weit in die Region hinein auszustrahlen“, erklärt Thomas Kurz.

Möbel-Discounter Poco betreibt 125 Discount-Einrichtungsmärkte in ganz Deutschlands. Das Unternehmen, das in diesem Jahr einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro anstrebt, beschäftigt deutschlandweit rund 8.500 Mitarbeiter.