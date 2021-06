Auf dem Freifeld bei Obstbauer Raik Neumann in Frankfurt (Oder) hat am Mittwoch, 16. Juni, die Erdbeerernte für Selbstpflücker begonnen. „Schon früh um halb acht standen die ersten Frankfurter am Feld, obwohl es erst um 8 Uhr losgehen sollte“, erzählt Mitarbeiterin Liudmila Grosse – damit ...