Zu einem größeren Einsatz für Polizei und Feuerwehr ist es am Freitagabend in Frankfurt (Oder) gekommen. Ein Zeuge hatte sich gemeldet und sagte aus, dass gegen 23.15 Uhr zwei Männer nahe der Mühlengasse einen dritten in die Oder gestoßen hätten. Daraufhin seien die zwei unbekannten Täter Richtung Stadtbrücke geflüchtet.

Die Einsatzkräfte rückten aus und suchten den Oderabschnitt ab. Die Feuerwehr nutzte dabei ein Boot, die Polizei unterstützte mit einem Hubschrauber. Bundespolizei und polnische Polizei wurden ebenfalls verständigt.

Einsatzkräfte suchen mit Hubschrauber und Boot

Am Sonnabend um ein Uhr sei die Suche eingestellt worden, hieß es am Sonntag aus der Pressestelle der Polizeidirektion Ost. Die Beamten fanden weder eine Person im Wasser noch die geflüchteten Täter. Wer Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Frankfurt (Oder) unter der Telefonnummer (0335) 5611230 zu melden.