In Frankfurt (Oder) ist erneut ein Stolperstein entwendet worden. Er befand sich in der Fürstenwalder Straße 32 und erinnerte an die 1942 in Treblinka ermordete Paula Loewenstein. Wie Carsten Höft von der Initiativgruppe Stolpersteine Frankfurt (Oder) berichtet, sei der Stein noch am 26. Mai gepu...