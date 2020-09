Bei der Auszählung der Stimmen für die Wahl der Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt hat es in der Stadtverordnetenversammlung am vergangenen Donnerstag eine Panne gegeben. Auf Hinweis eines Stadtverordneten am Freitag wurden im Beisein des Rechtsamtsleiters die Stimmen nochmals a...