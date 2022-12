Das Geld fürs Taxi, das ihn samt Rollator bis zur Redaktion der Märkischen Oderzeitung in Frankfurt (Oder) brachte, hatte sich Rudolf K.* von seinem Friseur geliehen. Der 92-jährige Frankfurter wollte seinen Kummer publik machen: Er werde in dem Pflegeheim in der Stadt, in dem er lebt, von einem ...