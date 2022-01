In der Früh spiegelt sich bei klarem Himmel in den Fenstern der Elfgeschosser oberhalb der Halben Stadt in Frankfurt (Oder) die Morgensonne. Dann glitzert es feurig in Frankfurts gen Osten gewandten grauen Plattenbaufassaden. „Eine leichte Drohung von DDR“, beschrieb der polnische Schriftstelle...