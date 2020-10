Als am 3. Oktober 1990 der Bundesgrenzschutz in Frankfurt (Oder) übernahm, war für Polen erstmal Schluss mit dem freien Reiseverkehr. Aber der näher gerückte Westen bescherte den Słubicern D-Mark in der Kasse. Der Handel ließ Vertrauen zwischen Deutschen und Polen wachsen, findet der einstige Słubicer Bürgermeister Juliusz Zwirek.