Am 30. März, gegen 11 Uhr, ereignete sich in Frankfurt (Oder) an der Kreuzung Litauische Straße/B112 ein Unfall mit zwei PKW, wobei drei Personen verletzt wurden. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus Markendorf gefahren. Die Fahrzeuge, ein Opel und ein Toyota mussten abgeschleppt werden.

Der Schaden wurde auf 30.000 Euro geschätzt.