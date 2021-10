Ein 66-jähriger Mann beschädigte in der Kleingartenanlage am Damaschkeweg in Frankfurt (Oder) bewusst den PKW einer Frau. Anschließend setzte er sich in sein eigenes Auto und fuhr in Richtung dieser anwesenden Frau (18) und deren männliche Begleitung (60) davon. Die beiden Personen konnten sich nur durch einen Sprung zur Seite vor dem herannahenden PKW in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Flüchtiger Fahrer wird von Polizei gestellt

Der Tatverdächtige flüchtete vorerst in unbekannte Richtung. Die Frau informierte daraufhin die Polizei. Als diese im Damaschkeweg eintraf, kehrte auch der Tatverdächtige zurück. Offenbar erkannte er den Funkstreifenwagen und versuchte zu flüchten. Das Fahrzeug konnte kurz darauf durch die Polizeibeamten gestellt werden.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab 1.54 Promille. Den Führerschein musste der Mann erst einmal abgeben und die Nacht verbrachte er in einer Zelle im Polizeirevier in Frankfurt (Oder).