Ein 36-jähriger Mann hat am Donnerstagabend (6. Juli) in einem Restaurant in der Karl-Marx-Straße in Frankfurt (Oder) offensichtlich deutlich zu viel getrunken.

Stark alkoholisiert habe er herumgepöbelt und sich geweigert, das Lokal zu verlassen, so ein Sprecher der Polizeidirektion Ost. Jetzt muss er mit weitreichenden Konsequenzen rechen.

Mann wurde gesucht

Bei der Überprüfung des Mannes habe sich herausgestellt, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Auf ihn warte die Ausweisung aus Deutschland, so der Sprecher weiter.

Der 36-Jährige musste demnach die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Im Laufe des Tages werde heute Kontakt mit der Ausländerbehörde aufgenommen und das weitere Verfahren zu klären.