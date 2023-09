Die Polizei sucht einen 30 bis 40 Jahre alten Mann, der am Montagnachmittag (4. September) an der Haltestelle der Straßenbahn am Südring Center in Frankfurt (Oder) zwei Kindern nachgestellt haben soll. Gemeldet hatte den Vorfall der Vater der beiden Mädchen.

Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Ost berichtet, soll der Unbekannte gegen 16 Uhr an der Haltestelle auf die Kinder zugekommen sein und sie nach dem Weg zum Center gefragt haben. Anschließend habe er auch gefragt, ob er sie nach Hause bringen könne. „Die Mädchen hätten dies verneint, woraufhin der Unbekannte die Straßenseite wechselte. Als die Bahn einfuhr und die Mädchen einstiegen, hätten sie gemerkt, dass der Mann zurückgekehrt war und ebenfalls einstieg“, heißt es im Bericht der Polizei.

Mädchen nahmen kurzentschlossen die nächste Bahn

Kurz vor Schließung der Türen seien die Mädchen jedoch aus dem Wagen gesprungen und hätten kurzentschlossen die nächste Bahn genommen – der Mann fuhr davon.