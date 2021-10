In den ersten Minuten sah es dramatisch aus, als am Mittwochmorgen (6. Oktober) immer mehr Einsatzkräfte die Heilbronner Straße in Frankfurt (Oder) entlangfuhren und auf den Zehmeplatz abbogen. Dort stand bereits die Polizei, als zwei Feuerwehrautos, ein Krankenwagen und ein Einsatz-Pkw der Feuerw...