Einen Fahndungserfolg konnte die Polizei in Frankfurt melden. Ein 42-Jähriger polnischer Staatsbürger wurde am Dienstag um ^10.45 Uhr in der Frankfurter Franz-Mehring-Straße geblitzt. Er war dort zu schnell unterwegs und verursachte einen Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Allerdings nicht mit dem eigenen Fahrzeug. Das Auto, ein Jeep, stand bereits bei der Landespolizei auf der Liste der gestohlenen Autos, informierte Polizeisprecher Roland Kamenz. Nun kann es dem Besitzer wieder übergeben werden.