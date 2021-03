Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) ermitteln gegenwärtig zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 66 Jahre alte Frau verletzt wurde. Diese hatte als Beifahrerin in einem der beteiligten Fahrzeuge gesessen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren am 19.03.2021, gegen 11:50 Uhr, an der Ampelkreuzung Leipziger Straße/Weinbergweg ein Opel Corsa und ein Opel Astra zusammengestoßen. Ein Auto kam zuvor über die Leipziger Straße aus Richtung Stadtzentrum, wohingegen der andere Wagen auf der Robert-Havemann-Straße in Richtung Weinbergweg fuhr. Infolge des Zusammenstoßes musste über die verletzte Frau hinaus auch noch ein Unfallschaden von geschätzten 12.000 Euro registriert werden.

Polizei erbittet Hinweise von weiteren Zeugen