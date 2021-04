Nachdem am späten Nachmittag des 26.04.2021 drei Männer im Alter von 41, 57 und 34 Jahren vor einem Einkaufsmarkt in der August-Bebel-Straße in Frankfurt (Oder) Passanten belästigt und mit Glasflaschen geworfen hatten, sprachen Polizisten des Frankfurter Reviers Platzverweise aus. Bereits kurz zuvor war das Trio vor einem Supermarkt in der Markendorfer Straße durch ähnliches Verhalten in den Fokus der Polizisten geraten.

Während zwei der Anwesenden den Anweisungen nachkamen, legte es der 57-Jährige drauf an. Und so klickten bei ihm die Handfesseln. Der bereits polizeibekannte Mann durfte den Rest des Tages im Polizeigewahrsam verbringen.