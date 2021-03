Nicht wirklich ein Pfund, sondern eher an die 50 Kilogramm bringt die Skulptur einer Robbe aus Metall auf die Waage (ca. 70 cm lang und 40 cm hoch), welche Frankfurter Beamte am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, in der Wohnung einer 46-jährigen Frankfurterin fanden. Sie und ihr 35-jähriger Bekannter beschuldigten sich gegenseitig, eine E-Bike entwendet zu haben.

Vermutlich als „Schiedsrichter“ rief man die Polizei, die sowohl das E-Bike als auch die Robbe sicherstellte. Die Herkunft der Robbenplastik ist noch ungeklärt.