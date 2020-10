Am 05.10.2020 erfuhr die Polizei von einem Diebstahl in der Eisenhüttenstädter Chaussee in Frankfurt (Oder). Dort waren Unbekannte auf ein Firmengelände eingedrungen und haben mehrere elektronische Komponenten einer Solaranlage gestohlen. Sie hinterließen einen Schaden von ungefähr 80.000 Euro.

Kriminaltechniker haben die Spurensicherung übernommen.