Böller haben in der Nacht vom 2. auf den 3.11.2020 in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße in Frankfurt (oder) Sachschaden verursacht. Unbekannte Täter hatten mindestens zwei Böller im Haus gezündet. In Folge war das Treppenhaus verqualmt und zwei Wohnungseingangstüren beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) zu Tätern und zum Motiv. Trotz Nahbereichsfahndung konnten die Beamten keine Personen feststellen, die mit dem Ereignis in Verbindung zu bringen gewesen wären.