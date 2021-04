Die alarmierten Polizisten wurden in die Fürstenwalder Straße gerufen. Dort waren kurz zuvor ein Toyota und ein Mercedes kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen war die 37-jährige Toyotafahrerin mit ihrem Wagen auf der Ebertusstraße in Richtung Fürstenwalder Straße unterwegs gewesen. Über die Fürstenwalder Straße fuhr zu dieser Zeit eine 19-Jährige mit ihrem Mercedes in Richtung Stadtzentrum.

Rund 10.000 Euro Sachschaden am Mercedes