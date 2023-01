Wer in den Briefkasten in der Beckmannstraße 1 einen Brief einwerfen möchte, hat buchstäblich den Durchblick. Denn der Boden des Kastens ist nach unten geklappt, das Gehäuse demoliert – und zwar nach Auskunft von MOZ-Lesern bereits seit Silvester. Offenbar haben Unbekannte mit Böller oder anderen Feuerwerkskörpern in der Nacht zum Jahreswechsel dort ihr Unwesen getrieben. Seitdem warten die Anwohner darauf, dass der Briefkasten repariert wird.

Auf Nachfrage sagt Anke Blenn, Pressesprecherin bei der Deutschen Post: „Leider erleben wir jedes Jahr zu Silvester Fälle von Vandalismus an unseren Briefkästen.“ Auch der betroffene Briefkasten in Frankfurt (Oder) sei „durch Vandalismus zerstört“ worden. Die notwendigen Reparaturen seien kostenaufwendig und würden sich, je nach Bauart, „im Bereich von mehreren Hundert Euro“ bewegen. Blenn verweist darauf, dass in besonders schweren Fällen ein beschädigter Briefkasten „gar nicht mehr wieder instand gesetzt werden“ könne und gänzlich ausgetauscht werden müsse.

Durch den Post-Briefkasten in der Beckmannstraße kann man durchgucken. Er soll an Silvester 2022 demoliert worden sein.

© Foto: Selim Pekel

Briefkasten soll nächste Woche repariert werden

Für die Briefbox in der Beckmannstraße sei eine Reparatur „Anfang kommender Woche eingeplant“, also in den Winterferien. Dann werde ein Betriebstechniker vor Ort sein und sich der Sache annehmen. Ob der Briefkasten so stark beschädigt ist, dass er ausgetauscht werden muss, wird sich dann zeigen. Bis zur Reparatur oder zum Austausch bittet die Post ihre Kunden, in die Karl-Liebknecht-Straße 31 auszuweichen.