Die Probleme mit der Zustellung von Briefen in Frankfurt (Oder) halten an. Auch Frank Wolschke bekommt aktuell nur einmal in der Woche Post. Und er findet das gar nicht in Ordnung.

Als ehemaliger Postbote kennt er das kleine Einmaleins und die Tücken im Berufsleben eines Briefzustellers. „Man war...