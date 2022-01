Auch in Frankfurt (Oder) ziehen Woche für Woche Hunderte durch die Stadt, um gegen Corona-Regeln zu protestieren. Auch an diesem Montag (24.01.) blieb alles friedlich. Was Teilnehmer der „Spaziergänge“ bewegt, wie Falschinformationen verbreitet werden und wie das Thema die Stadtpolitik polarisiert.