Um 2.55 Uhr und 16 Sekunden geht in der Zentralen Leitstelle der Polizei in Potsdam der erste Notruf aus Frankfurt (Oder) ein. „[…] Wir haben hier in der Stadt Randale!“, sagt ein Mann am Telefon. Die Polizei müsse „schnell, ganz schnell“ zum „Frosch“-Club kommen.Sechs weitere Anrufe...