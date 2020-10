Dr. Magdalena Abraham-Diefenbach, Akademische Mitarbeiterin am Lehrstuhl der Professur für Denkmalkunde an der Viadrina. Die Viadrina ist wichtig für die Zukunft von Frankfurt (Oder). Sie muss sich aber auch behaupten, neben Berlin und in einer europäischen Hochschullandschaft, die um Studierende, um Geld und gute Wissenschaftler buhlt. Wie sehen Mitarbeitende ihre Universität? © Foto: Heide Fest