Ein Kommen und Gehen herrschte am Sonntag (10.9.) auf der Rathaus-Baustelle in Frankfurt (Oder) – fast alle der zum Tag des offenen Denkmals angebotenen Führungen waren ausgebucht. Viele Frankfurter wollten vor Abschluss der Bauarbeiten einen Blick in das Innere des historischen Gebäudes werfen.