Die Bewohner des Klingetals waren mit einer „Anwohnerinformation“ vorgewarnt worden: Auf der Brückenbaustelle an der Birnbaumsmühle könne es zwischen dem 9. und 16. Oktober besonders laut werden – auch nachts. Denn die Sächsische Bau GmbH und ihre Partner, vor allem die Frankfurter Firma Buchwald, nutzen die derzeitige Sperrung der Regionalbahnstrecke 6156 zwischen Frankfurt (Oder) und Werbig intensiv. Das Landesumwelt- und das städtische Ordnungsamt haben dafür Ausnahmegenehmigungen erteilt.

Anwohnerin am Bahnhof Frankfurt (Oder): „Ich habe nichts gehört“

„Ich habe nichts gehört“, sagt eine Anwohnerin des Ulmenweges. Ihr Nachbar hofft vor allem darauf, dass die Straße endlich wieder frei gegeben und sein Arbeitsweg kürzer wird. Die Birnbaumsmühle, ein Zubringer zur Autobahn, ist seit Anfang April wegen der Abriss- und Brücken-Neubauarbeiten gesperrt. Diese sind in die finale Phase getreten.

Nachdem am Freitag bis kurz nach Mitternacht der Rest des alten Personen-Tunnels zum einstigen Rangierbahnhof abgebrochen worden war, wurde am Montag der neue Tunnel im wahrsten Sinne des Wortes eingeschoben.

Der neue Tunnel wurde eingeschoben

Der alte Tunnel war im Frühjahr geteilt worden: Der südliche Bereich wurde noch im April rückgebaut, über den nördlichen Tunnelabschnitt fuhr bis Anfang Oktober die Regionalbahn auf der eigens angelegten Umfahrung. „Die neue Brücke haben wir vor Ort aus Beton aufgebaut“, erklärt Julian Jürgens. Sie stand bis Montag etwa 20 Meter von dem Platz entfernt, an den sie gehört.

Der Bauleiter der Sächsische Bau GmbH hatte sich fürs Einschieben des 300 Tonnen schweren Bauwerks Experten von der Spezialfirma Thyssenkrupp zu Hilfe geholt. Auf einer Art breiter Stahlschienen, die auf Betonfundamenten befestigt waren, zogen starke Hydraulik-Seile den mit Hilfe von Pressen leicht angehobenen Koloss Zentimeter um Zentimeter auf seine richtige Position.

Nach vier Stunden saß die Bahnhofsbrücke

Die für das Procedere veranschlagten rund drei Stunden reichten nicht aus: Erst nach rund vier Stunden „saß“ die neue Brücke gegen 16 Uhr an Ort und Stelle, nahm Bauüberwacher Andreas Plättner die Arbeiten ab und alle Beteiligten konnten aufatmen.

Mancher mag sich fragen, warum der Personentunnel, der seit Jahren nicht mehr genutzt worden war – außer vielleicht für den Wildwechsel – überhaupt neu gebaut wurde? Das entscheide der Bauherr, die DB Netz AG, sagen die Bauleute nur.

Rückbau der Behelfsumfahrung

In der kommenden Woche sollen der Rückbau der Behelfsumfahrung und des südlichen Teils der Straßenbrücke über die Birnbaumsmühle beginnen. Binnen eines Monats war im Frühjahr die alte Brücke geteilt und über den nördlichen Teil die eingleisige Umfahrung gebaut worden. Danach begannen der Rückbau des südlichen Tunnelteils und der Brücke über das Klingefließ.

Die drei neuen Brücken und Tunnel sollen am Freitag in Betrieb gehen. Am Morgen des 17. Oktober soll der erste Zug über den neuen Abschnitt an der Birnbaumsmühle rollen. Doch es werde nur ein Arbeitszug sein, sagt Bauüberwacher Plättner. Die Regionalbahnstrecke bleibe bis zum 14. November gesperrt. Bis dahin gibt es Schienenersatzverkehr.

Regionalbahn rollt erst Mitte November wieder

„Nicht wegen uns“, betont Bauleiter Julian Jürgens. Die DB Netz wollte die bautechnisch nötige Unterbrechung des Zugverkehrs auf der Regionalbahnstrecke ab dem 9. Oktober für Gleisbauarbeiten im Raum Seelow nutzen. Und die dauern länger, bis November.

Wann die Straße Birnbaumsmühle wieder frei gegeben werden kann, wissen die Verantwortlichen noch nicht genau. „Bis zum Jahresende“ sagt Julian Jürgens und verweist auf die wiederherzustellende Straße und den Gehweg unter der Brücke sowie andere „Restarbeiten“.

Die Klinge fließt bereits wieder in ihrem alten Verlauf – im neuen Durchlass. Von ihrer Umleitung zeugt noch das „Auge“ in der Baugrube oben, zwischen altem und neuem Gleis. Es soll als Art Revisionsschacht erhalten bleiben.