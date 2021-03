Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Helikopter mitten in Frankfurt (Oder) landet. Am Freitagmorgen um kurz vor 9 Uhr setzte der Rettungshubschrauber „Christoph 49“ im Park Am Anger auf. Ein Rettungssanitäter und ein Notarzt stiegen aus, sie waren zu einem Einsatz in einem Seniorenheim in der...