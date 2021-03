Ägypten, Indien, Asien, Amerika, Griechenland – Frank Krienke hatte viel von der Welt gesehen, bevor er 30 Jahre lang bei der MOZ in Frankfurt (Oder) arbeitete. Jetzt geht er in Rente. Was er mit den Filmaufnahmen der DDR-Serie „Zur See“ zu tun hatte und wobei er heute am besten entspannt.