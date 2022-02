Das Friedensnetz Frankfurt (Oder) lädt in dieser Woche zu einer Antikriegskundgebung ein – was allerdings im Vorfeld zu Ärger geführt hat. In der Ankündigung der Demo, die am Donnerstag (24.02.) von 16 bis 18 Uhr am Bahnhofsvorplatz stattfindet, heißt es, dass man gegen Krieg und für Frieden...