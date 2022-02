Außerdem könne die Kleiderkammer, die die Kirchengemeinde im Gemeindehaus St. Georg unterhält und die bislang nur dienstags geöffnet ist, „ihr Angebot bei Bedarf erweitern“, so die Pfarrerin.

Am Mittwoch starten die „Gebete für den Frieden in der Ukraine, in Europa und der Welt“: Sie finden im Rahmen der Passionsandachten jeweils ab 18 Uhr an öffentlichen Plätzen in der Stadt statt. Jeder ist willkommen. Auftakt ist an den Oderwiesen, in Höhe Kliestower Straße 47. Weitere Stationen sind in den kommenden Wochen die Karl-Marx-Straße, der Anger, Markt- und der Uniplatz sowie am Verwaltungsgericht. „Wir hatten das in der Jungen Gemeinde ursprünglich nur als Passionsandachten geplant und reagieren jetzt auf die aktuelle Entwicklung“, sagt Jugend-Pfarrerin Susanne Noack.