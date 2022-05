Zuletzt war in dem ehemaligen Bürogebäude am Karl-Ritter-Platz in Frankfurt (Oder) eine Corona-Praxis. Sie hatte im März 2020, zu Beginn der Pandemie , eröffnet und eine Corona-Spezialsprechstunde, bei der sich Frankfurter mit Verdacht auf Covid-19 testen lassen konnten, angeboten. Die Praxis war...