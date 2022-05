Yurii Boiko und Anna Kiseleva studieren in Frankfurt (Oder) und helfen freiwillig am Bahnhof bei der Erstversorgung Ukraine-Geflüchteter. Wie schon kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind es mittlerweile wieder größtenteils Ehrenamtler, die im Shop in der Bahnhofsvorhalle helfen. © Foto: Jacqueline Westermann