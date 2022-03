Die Kämpfe im Nordosten der Ukraine dauern an. In Sumy, der Partnerregion der polnischen Wojedwodschaft Lubuskie, liefern sich die ukrainische Armee und die russischen Truppen seit Tagen Gefechte. Am Montag starben dort in der Stadt Ochtyrka 70 ukrainische Soldaten durch russischen Beschuss einer M...