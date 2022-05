Deutschlehrerin Birgit Gurok (stehend, in Blau) hatte sich bereit erklärt, am Nestor Bildungsinstitut in Frankfurt (Oder) weitere Ukrainerinnen und Ukrainer zu unterrichten. Leiterin Fanny Ruhbach (hinten stehend) ist außerdem dankbar für die Unterstützung von Gernot Grünberg (l.). © Foto: Lisa Mahlke