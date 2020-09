Blick in das zweite Obergeschoss des mittelalterlichen Rathauses in Frankfurt (Oder): Die Mauer zwischen den Rundbögen sind abgerissen, es sieht nicht mehr nach Kellergewölbe aus. Architekt Ralf Fleckenstein zeigt, wie der Bereich – in dem neben Beratungsräumen auch der Trausaal Platz finden werden – neu gestaltet werden soll. © Foto: Rene Matschkowiak