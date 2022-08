Kommt die Digitalisierung jetzt endlich an den Schulen in Frankfurt (Oder) an? Man könnte es meinen, wenn man Steve Dorn und die anderen Mitarbeiter der Firma EDV & Büro 2000 aus Beeskow bei ihrer Arbeit am Karl-Liebknecht-Gymnasium beobachtet. Die alten, grünen Kreidetafeln sind in einigen Klass...