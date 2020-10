Die Maispflanzen wiegen sich im Oktoberwind bei Frankfurt (Oder) hin und her. Arnold Derks, Betriebsleiter der Agrargesellschaft mbH in Lichtenberg, schaut sich einige gelbe Körner an. Normalerweise hätte der Landwirt die Fläche von 300 Hektar diese Woche geerntet und gehäckselt. Doch das Mais...