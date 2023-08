Die Reihe „Klassik ohne Grenzen“ hat bisher großen Anklang gefunden. Am kommenden Samstag, 19. August, steht ein besonderer Programmpunkt auf dem Plan, der sich an die Jüngsten in Frankfurt (Oder) richtet.

Ab 16 Uhr ist im Lienaupark an diesem Tag nämlich eine Produktion der Burg Beeskow zu Gast. Annabelle Kern (Sopran) und Mads Jakobsen (Bariton) werden mit musikalischer Begleitung von Insa Bernds die Kinderoper „Der kleine Sommernachtstraum“ aufführen. Die Regie bei dieser Sheakspeare-Adaption („Ein Sommernachtstraum“) führt Lars Franke.

Insa Bernds, Anabelle Kern und Mads Jakobsen (v. l.) werden am Samstag (19. August) in Frankfurt (Oder) zu Gast sein, um Kinder zu begeistern. Sie werden die Kinderoper „Der kleine Sommernachtstraum“ aufführen.

© Foto: Susann Müller/Burg Beeskow

Oper für Kinder erzählt von Widrigkeiten trotzender Liebe

In dem 45-minütigen Stück geht es um Hermia und Lysander, denen dasselbe schmerzhafte Schicksal bevorsteht. Wenn sie nichts unternehmen, müssen sie jeweils eine Person heiraten, die sie nicht lieben. „Was wäre, wenn sie einfach zusammen abhauen und all dieses blöde Erwachsenenleben und das ‚Vernünftig-Sein‘ hinter sich lassen und gemeinsam das machen, was sie wollen?“, so die Kernfrage des Stücks, wie sie in einer Pressemitteilung der Burg Beeskow gestellt wird.

Zeitgleich herrscht Unruhe in der Welt der Waldgeister. Der König und die Königin befinden sich inmitten einer Ehekrise, die der König mithilfe seines Gehilfen Puk und einer Zauberblume zu überwinden hofft. Wenn der Blütenstaub dieser Blume von einem Schlafenden eingeatmet wird, verliebt er sich in das erste Wesen, dem er nach dem Erwachen begegnet. Der schelmische Puk, der über Zauberkräfte verfügt, trifft zufällig auf Hermia und Lysander. Er verwandelt den jungen Mann Lysander in einen Esel und lässt die Königin Titania im Schlaf den Duft der Zauberblume einatmen. So nimmt das Chaos seinen Lauf.

Kinder können am Samstag im Lienaupark auch Instrumente bauen

„Klassik ohne Grenzen“ ist zwar eine deutsch-polnische Reihe. Wie Tomasz Pilarski vom Stadtmarketing der städtischen Messe und Veranstaltungs GmbH (MuV) informiert, wird das Stück jedoch nur in deutscher Sprache aufgeführt. Eine Übersetzung ins Polnische sei nur schwer zu gestalten: „Aber die Musik ist eine universelle Sprache und die Handlung ist auch dann zu verstehen, wenn man nicht Muttersprachler ist“, so Pilarski.

Youtube-Video: Rückblick auf die Sommerklänge 2022

Eigentlich richtet sich das Stück an alle ab sieben Jahren. Aber auch Kinder, die jünger sind, seien herzlich willkommen. Denn neben der Kinderoper gebe es im Lienaupark auch „einen Aktionsstand“, an dem es möglich sei, Instrumente wie eine Trommel oder eine Flöte zu basteln und zu spielen.

Hoffen auf gutes Wetter am Wochenende in Frankfurt (Oder)

Tomasz Pilarski ist optimistisch, dass am Samstag alles wie geplant ablaufen wird. „Der Lienaupark ist ein Ort, der viel Schatten bietet“, sagt er. Sonne und Hitze seien daher kein Problem. Schwierig werde es eher, wenn es regnet oder gewittert. Ob die Oper wie angekündigt „Open Air stattfinden wird“, entscheide sich endgültig am Freitag. Eventuelle Änderungen würden dann unverzüglich bekannt gegeben.

Im Lienaupark, Halbe Stadt 29 , geht es im Anschluss an die Veranstaltung am Sonnabend direkt am Sonntag, 20. August, um 11 Uhr mit dem polnischen Tango-Orchester Bandonegro weiter. Es präsentiert sowohl den traditionellen argentinischen Tango als auch eigene Kompositionen, die Elemente aus Jazz und klassischer Musik vereinen.