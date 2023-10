Ein brennendes Auto hat am Morgen (5.10.) für Pendler in Richtung Frankfurt (Oder) große Auswirkungen gehabt und wird auch weiterhin für schleppenden Verkehr sorgen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Das Fahrzeug stand seit 6 Uhr brennend auf dem rechten Seitenstreifen der A12 zwischen Friedersdorf und Storkow in Richtung Frankfurt (Oder).

Zwischenzeitlich musste die Autobahn voll gesperrt werden. Seit 7:15 Uhr ist zumindest der linke Fahrstreifen wieder befahrbar. Nach ersten Erkenntnissen hat sich niemand mehr im Auto befunden, der Fahrer wurde leicht verletzt und wurde vor Ort behandelt.

Schleppender Verkehr auch auf der Gegenseite

Mit schleppendem Verkehr muss auch auf der Gegenseite gerechnet werden. Zwischen Fürstenwalde-West (4) und dem Rastplatz Briesenluch finden Instandsetzungsarbeiten statt. Die Fahrbahn ist hier auf einen Fahrstreifen verengt, der Verkehr wird über den Standstreifen geleitet. Die Arbeiten sollen im Laufe des Tages abgeschlossen werden.