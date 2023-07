Autofahrer in Frankfurt (Oder) müssen sich in den ersten drei Wochen im August auf Umwege in Beresinchen und der Gubener Vorstadt einstellen. Ab Montag (31. Juli) wird der Tunnel in der Großen Müllroser Straße, der durch den Bahndamm führt, vollständig gesperrt. Darüber informierte die Stadtverwaltung. Bis Freitag, 18. August, werden in dem Bereich Versorgungsleitungen verlegt. Wie Madlen Werner von der Pressestelle der Stadt ergänzt, handele es sich um neue Gasleitungen.

Für motorisierte Verkehrsteilnehmer heißt das: Die Große Müllroser Straße wird aus beiden Richtungen zur Sackgasse. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert (U8). Aus Richtung Buschmühlenweg kommend geht es am schnellsten über die Walter-Korsing-Straße, Lindenstraße, Heilbronner Straße, Leipziger Straße (B112), Cottbuser und Fürstenberger Straße zur Großen Müllroser Straße. Fußgänger können den Baustellenbereich passieren.

Nicht die ersten Bauarbeiten im Bereich des Tunnels

In den vergangenen Monaten kam es regelmäßig zu Sperrungen der Bahnunterführung, zuletzt im Juni aufgrund von Bauwerksuntersuchungen und davor im März, als Arbeiten an der Beleuchtung des Tunnels vorgenommen werden mussten.

Umleitungsschild für die bevorstehende Sperrung des Tunnels Große Müllroser Straße in Frankfurt (Oder).

© Foto: Thomas Gutke

Im November und Dezember 2022 waren zudem bereits einmal Versorgungsleitungen erneuert worden und hatte es entsprechende Einschränkungen für den Verkehr gegeben. Damals ließ die EWE Netz GmbH im Auftrag der Frankfurter Netzgesellschaft einen 117 Leitungsabschnitt im Gasnetz sanieren. Die alte Stahlleitung wurde durch ein modernes PE-Rohr ersetzt. Jetzt werden, wie bereits Ende 2022 von der Netzgesellschaft angekündigt, zwei weitere Teilbereiche mit Querungen kurz vor dem Tunnel saniert.