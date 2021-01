Im Jahr 1510/1511 wurde in Straßburg erstmals das Büchlein über Till Eulenspiegel gedruckt. Der heute als Autor geltende Braunschweiger Zollschreiber Hermann Bote griff die Geschichten des in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts lebenden und 1350 in Mölln verstorbenen Dyl Ulenspegel, eines ...