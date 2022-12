Die Stelle des Bauamtsleiters in der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) ist seit Oktober 2021 unbesetzt. Seither nimmt der Amtsleiter des Kataster- und Vermessungsamtes, Nico Schmidt, in Personalunion die kommissarische Leitung des Bauamtes wahr, das seinen Sitz im Stadthaus in der Goepelstraße hat. ...