... stehen in der Heilbronner Straße in Frankfurt (Oder) so einige große Gebäude: Fast 21 Jahre lang stand das Alte Kino leer. Zum Tag des offenen Denkmals wurde 2019 das Gebäude erstmals wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In Zukunft soll das Lichtspieltheater der Jugend ein Standort vom Landeskunstmuseum (BMLK) werden. © Foto: Jan-Henrik Hnida