Talk mit Gründerinnen und Gründern des Viadrina-Gründungszentrums in Frankfurt (Oder) sowie von „Potsdam Transfer“. Ilicna Barbato (oben r.) und Victoria Kozlova und Ben Biedermann (unten l.) und Dorothea Schrimpe (Mitte unten) studieren bzw. studierten an der Viadrina. Lucia Cloth (unten r.) gründete den Potsdamer Verpflegungsservices Marktkost. Moderator Arne Meyer-Haake (Mitte oben) arbeitete früher am Viadrina-Gründungszentrum und jetzt in beim Äquivalent der Universität Potsdam. © Foto: Screenshot Youtube