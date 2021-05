Stadtpolitik in Frankfurt (Oder)

Oberbürgermeister René Wilke wirbt für die Anpassung des Erbbaupachtvertrages Helenesee in Frankfurt (Oder), um dadurch Investitionen in die Infrastruktur zu beschleunigen. Momentan gibt es Stillstand in den Gesprächen zwischen Stadtverordneten und dem Pächter.