Es war kein kleines Weihnachtsgeschenk, das Rainer Genilke, Staatssekretär für Infrastruktur und Landesplanung, bei seinem Besuch in Frankfurt (Oder) im Gepäck hatte. Fördermittel in Höhe von insgesamt 4,88 Millionen Euro für den Städtebau übergab der CDU-Politiker am Donnerstag (22.12.) an ...