Die Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) hat eine umfangreiche Sanierung des Weichenkopfes im Bereich zwischen Haltestelle Zentrum und der großen Kreuzung am Oderturm angekündigt. Los geht es in den Osterferien: Im Zeitraum vom 9. bis zum 24. April werde dort gearbeitet, kündigt die SVF in ...